EU: Vaksinar avgjerande i kampen mot omikron

Stats- og regjeringssjefane frå dei 27 medlemslanda i unionen er torsdag samla til toppmøte der pandemien står øvst på dagsordenen.

EU-leiarane skal diskutere både reiserestriksjonar, vaksinasjon og andre pandemirelaterte spørsmål samtidig som omikronvarianten av koronaviruset spreier seg med rekordfart i unionen.

Leiarane er samde om at det er behov for ei samkøyring av tiltak for betre å kunne bremse smitten.

Men også andre tema skal drøftast på toppmøtet, ikkje minst den spente situasjonen på grensa mellom Ukraina og Russland. Bekymringa er stor i EU for den russiske styrkeoppbygginga langs grensa.

I tillegg skal migrantkrisa langs grensa mellom Kviterussland og EU-landa Polen og Litauen diskuterast.

