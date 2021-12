Amerikansk kjelde: Villig til å diskutere russiske krav

utenriks

Samtidig åtvarar den ikkje namngitte tenestepersonen om at nokre av krava er uakseptable.

Russland valde fredag å offentleggjere forslaga i form av utkast til to nye tryggingspolitiske avtalar. Her krev Russland at Ukraina ikkje må bli Nato-medlem og at Nato må redusere styrkane sine i Aust-Europa.

Utspelet kjem samtidig som vestlege land fryktar at Russland skal invadere Ukraina.

– Viss det blir ytterlegare aggresjon mot Ukraina, vil konsekvensane bli massive og prisen høg, seier den amerikanske kjelda, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

