Australia og Storbritannia underteikna handelsavtale

Avtalen er venta å omfatte handel til ein årleg verdi av over 10 milliardar pund, i underkant av 120 milliardar kroner, ifølgje Storbritannia.

Avtalen som vart underteikna torsdag i ein virtuell seremoni, vart inngått som prinsippavtale i juni i år, då hovudtrekka vart kunngjorde.

Det britiske handelsdepartementet opplyser at avtalen som no er ferdigstilt og underteikna, fjernar avgifter på all eksport mellom dei to landa. Det vil skape nye moglegheiter for næringsliv i begge land, meiner departementet. Avtalen gjer det òg lettare for britar å få arbeidsvisum i Australia.

Frihandelsavtalen blir omtalt som eit viktig steg i retning av framtidig britisk deltaking i den multinasjonale frihandelsavtalen CPTPP. Den omfattar elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.

– Handelsavtalen er ein milepæl i det historiske og vitale forholdet mellom dei to landa våre, seier den britiske statsråden for internasjonal handel, Anne-marie Trevelyan.

Avtalen, som er venta å auke handelen med Australia med 53 prosent, skal presenterast for dei britiske folkevalde i Parlamentet for gjennomgang, melder det britiske nyheitsbyrået PA.

– I dag har vi vist kva Storbritannia kan oppnå som ein smidig, uavhengig og sjølvstendig handelsnasjon. Dette er berre starten, seier Trevelyan.

