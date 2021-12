Det går mot strengare koronatiltak i Danmark

utenriks

Frederiksen har varsla at landet kan ha behov for fleire smitteverntiltak etter at smittetala den siste veka har vore på rundt 8000 tilfelle per dag.

Frå onsdag til torsdag vart det registrert 9.999 nye koronatilfelle, opplyste Statens Serum Institut. Også talet på koronapasientar innlagde på sjukehus er stigande.

Det er ikkje klart kva tiltak danskane kan vente seg, men landets Epidemikommission tilrår at teater, konsertarenaer, kinoar, museum og universitet skal stengjast.

I tillegg blir det mellom anna tilrådd at restaurantane skal stengje klokka 22, og at salet av alkohol blir forbode mellom klokka 22 og 05 om natta.

Epidemikommissionen tilrår at tiltaka blir innførte så fort som mogleg.

(©NPK)