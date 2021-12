EU varslar sanksjonar dersom Russland invaderer Ukraina

utenriks

Sanksjonane vil i så fall finne stad i samarbeid med Storbritannia og USA, varslar EU-leiarane i fråsegna, der dei hintar om «massive konsekvensar» på linje med reaksjonane Russland vart møtt med etter annekteringa av Krim.

I fråsegna som vart lagt fram natt til fredag, oppmodar stats- og regjeringssjefane Russland til «å dempe spenningsnivået som er utløyst av militær styrkeoppbygging langs grensa mot Ukraina, og aggressive retorikk». EU-leiarane held samtidig døra open for samtalar med Moskva.

Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron understrekar kor viktig dialog er. Dei ber om at det blir blåst nytt liv i Normandie-formatet, eit samtaleforum mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland.

– Dialog og politiske løysingar er den einaste vegen, sa dei to på ein felles pressekonferanse.

Invasjonsfrykt

Scholz sa at det ikkje vil bli noka enkel oppgåve å engasjere seg politisk med Russland, og at det er viktig å gjere det klart at alle krenkingar av Europas grenser vil bli møtt med eit svar.

Tidlegare torsdag tok nokre EU-leiarar til orde for harde tiltak og til og med militærstøtte til Ukraina.

Russland har mellom 75.000 og 100.000 soldatar på si side av grensa mot Ukraina, ifølgje Nato-kjelder. Frykta går ut på at Moskva etter seiande planlegg å gå inn i Donbass-regionen i Aust-Ukraina, der russiskvennlege separatistar har vore til stades i fleire år.

Russlands regjering avviser å ha nokon intensjon om å gå inn i Ukraina, men er sterk motstandar av Ukrainas planar om å bli medlem i Nato med tida. Russland vil ha garantiar for at Ukraina ikkje blir medlem i Nato.

Splitting

Dei 27 stats- og regjeringssjefane frå EU stiller seg samla bak ein avskrekkande bodskap til Russland, men dei er meir splitta når det kjem til detaljane i strategien ein skal bruke.

– Eg trur vi må vurdere ei lang rekkje sanksjonar, sa Latvias statsminister Arturs Karins på starten av toppmøtet.

Karins sa òg at han støttar direkte militærhjelp til Ukraina.

Litauens president Gitanas Nausėda sa at EU aller først må diskutere sektorsanksjonar og økonomiske sanksjonar. Fleire EU-leiarar understreka behovet for å dempe konfliktnivået. Luxembourgs statsminister Xavier Bettel åtvara om at straffetiltak verken vil gjere ting betre eller verre. Dialog med Moskva kan kanskje betre situasjonen, argumenterte han.

Irlands statsminister Micheál Martin tok til orde for «ei klar, samla tilnærming frå Europa når det gjeld å løyse desse sakene via fredelege forhandlingar og diskusjonar».

Gassrøyr

Same dag sa Nato generalsekretær Jens Stoltenberg på sidelinja av eit møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Brussel at Moskva sender stadig fleire styrkar mot Ukrainas grense.

Latvias statsminister Arturs Karins sa òg torsdag at ein må vurdere stans av gassrøyrleidninga Nord Stream frå Russland til Tyskland som tiltak, i tilfelle russisk aggresjon mot Ukraina. Røyrleidninga har lenge skapt splid mellom Ukraina og austlege EU-land som Polen og Latvia på den eine sida, med Tyskland på den andre. Også USA har vore motstandar av prosjektet. Motstandarar av gassrøyrleidninga meiner ho gir Russland for stor innverknad i Europa.

Røyrleidninga er enno ikkje godkjend til bruk, men er ferdigbygd. Scholz har enno ikkje sagt kva hans syn på saka er, men på toppmøtet torsdag konstaterte han at Nord Stream 2 i prinsippet er eit privat forretningsprosjekt.

(©NPK)