FN bønnfell leiarane i verda om å få opp talet på vaksinerte før nyttår

utenriks

På ein videokonferanse sa Guterres at det ujamne vaksinenivået rundt om i verda gir koronavariantane fritt spelerom. Som tusenvis av andre hadde Guterres heimekontor fredag, men han sat samtidig i heimeisolasjon då ein nærkontakt testa positiv førre veke.

Med berre to veker igjen av året viser oversikter at 98 land framleis ikkje har innfridd WHOs målsetjing om å ha vaksinert 40 prosent av befolkninga si. 40 land ligg til og med under 10 prosent.

– Strategien med hamstring, strategien med vaksinenasjonalisme og strategien med vaksinediplomati har feila. Det har den nye varianten vist oss, påpeika generalsekretæren.

Forskarar har lenge sagt at det skeive vaksinasjonsnivået i verda aukar faren for at urovekkjande variantar dukkar opp. Dette kjem av at jo meir viruset spreier seg, desto større er faren for at det endrar seg til ein ny variant.

Det er framleis mange uavklarte spørsmål knytte til omikrons framvekst, men Verdshelseorganisasjonen har for lengst slått fast at varianten spreier seg raskare enn noko anna virusvariant.

Guterres minte landa om at dei må vise langt større ambisjonar neste år, då målet er å ha vaksinert 70 prosent av befolkninga i verda innan midten av året.

