Ny smitterekord i Danmark – regjeringa foreslår nye tiltak

utenriks

– Omikronvarianten utgjer no kvart femte smittetilfelle, seier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Ho og regjeringa foreslår fredag fleire nye restriksjonar for å avgrense smittespreiinga i landet. Det er opp til den danske nasjonalforsamlinga Folketinget å godkjenne og vedta tiltaka.

Mellom anna foreslår regjeringa å stengje kinoane i landet, museum, teater og andre deler av kulturlivet. Også avstandskrav i butikkar bør bli innført, seier Frederiksen.

– Det er ikkje snakk om ei nedstenging av samfunnet slik som vi gjorde i mars 2020. Målet vårt er å halde så mange delar av samfunnet ope som mogleg, fastslår ho.

Den danske regjeringa satsar òg sterkt på vaksinasjon for å verne befolkninga, og at vaksinedekninga gjer at Danmark unngår ei full nedstenging.

– Vi har likevel eit behov for å dempe aktiviteten i samfunnet. Vi skal alle avgrense talet på sosiale kontaktar, seier Frederiksen.

Det siste døgnet har 11.194 danskar testa positivt for koronaviruset.

Planen er at dei danske skulane skal opne igjen 5. januar, som vanleg. Skulane vart stengde tidlegare før jul for å hindre smittespreiing.

(©NPK)