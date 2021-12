Pfizer: Trur pandemien vil vare til 2024

utenriks

Pfizer, som produserer ein av dei mest brukte koronavaksinane, seier òg at dei held på med å teste ein lågdose-versjon av vaksinen meint for barn i alderen to til fire år, men at denne ser ut til å ha ein litt svakare verknad enn det dei hadde håpa på.

Det kan medføre at ei godkjenning av lågdosevaksinen kan bli forseinka, melder Reuters.

Legemiddelselskapet, som produserer koronavaksinar saman med tyske Biontech, held òg på med å teste ut ein vaksine i tre dosar for alle under 16 år, også barn ned til to år.

