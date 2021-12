Svidande konservativt nederlag i britisk suppleringsval

utenriks

Suppleringsvalet på torsdag enda med ein overlegen siger for kandidaten til Liberaldemokratane, Helen Morgan.

Valnederlaget til Dei konservative blir knytt til statsministeren sjølv, og dei skandalane han har måtta handtere den siste tida. Johnson er mellom anna i hardt vêr på grunn av selskap og festar i statsministerbustaden i Downing Street der koronarestriksjonane skal ha vorte brote i fleng.

– I kveld har folket i North Shropshire talt på vegner av det britiske folket. Dei har sagt høgt og tydeleg: «Boris Johnson, festen er over», sa Morgan i sigerstalen sin.

– Regjeringa di er driven på løgn og skryt, og vil bli halden ansvarleg. Ho vil bli granska, ho vil bli utfordra, og ho kan og kjem til å bli overvunne, sa ho vidare.

Mange skandalar

Suppleringsvalet vart utløyst av at parlamentarikaren Owen Paterson måtte gå av etter avsløringar om at han hadde drive lobbyverksemd på vegner av selskap som betalte han godt over ein million kroner i året.

Skandalen har òg svekt tilliten til Johnson, som først prøvde å endre reglane for at Paterson skulle kunne bli sitjande

I 2019 vann kandidatane til Dei konservative parlamentssetet i North Shropshire med nesten 23.000 stemmer. Denne gongen fekk liberaldemokratiske Morgan nær 18.000 stemmer, medan den konservative kandidaten, Neil Shastri-Hurst måtte nøye seg med litt over 12.000. Dermed vann Morgan med nesten 6.000 stemmer, viste resultatet, som vart lagt fram fredag morgon.

Koronaopprør

Boris Johnson har denne veka òg støytt på eit opprør blant sine eigne partimedlemmer i Parlamentet, der det har vore heftig diskusjon om dei nye koronarestriksjonane.

Omikron-varianten har ført til stor smitteauke, men mange konservative politikarar er sterkt imot kravet om koronapass på mellom anna nattklubbar og andre stader utan faste plassar med plass til over 500 menneske. Tysdag denne veka stemde nesten 100 konservative representantar mot si eiga regjerings tiltak for å hindre smitte.

Forslaget vart likevel vedteke på grunn av støtte frå opposisjonen.

(©NPK)