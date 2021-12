Tyfon har teke liv på Filippinane – frykt for koronasmitte blant dei evakuerte

utenriks

Tyfonen Rai er det kraftigaste uvêret som har ramma Filippinane så langt i år. Han har drege med seg straumleidningar, blåse tre over ende, øydelagt bygningar og sett landsbyar under vatn i sørlege og sentrale delar av landet.

Redd Barna opplyser at over 4 millionar barn er ramma av uvêret. No fryktar organisasjonen sjukdomsutbrot på evakueringssenter.

– Dette er verkeleg ein eksepsjonell situasjon – ei masseevakuering – samtidig som covid-19 aukar globalt, seier naudhjelpssjefen for organisasjonen på Filippinane, Jerome Balinton, i ei pressemelding.

– Vi har sett at over 12.000 barn og unge i Mindanao er evakuerte til overfylte sentrum med dårleg hygiene og soveforhold, seier han vidare og uttrykkjer frykt for at omikronvarianten av koronaviruset vil spreie seg raskt og gjere både barn og vaksne sjuke utan at dei har tilgang til behandling.

– I sjokktilstand

Byen Surigao på øya Mindanao, som har 170.000 innbyggjarar, er spesielt hardt ramma.

– Vi ser folk som går i gatene, mange av dei i granatsjokk, seier korrespondenten for det filippinske medieselskapet ABS-CBN, Dennis Datu.

Granatsjokk er ei nemning på ein akutt stressreaksjon prega av angst og forvirring.

– Alle bygningane har fått store skadar, også katastrofekontoret i provinsen. Det ser ut som det er ramma av ei bombe, seier han.

Mange vegar til byen er no sperra som følgje av jordskred, velta tre og straumstolpar.

Held fram mot Vietnam

Då tyfonen trefte land torsdag, hadde han ein vindfart på i overkant av 54 meter i sekundet. Fredag var vindfarten svekt til 43 meter i sekundet, opplyser det meteorologiske instituttet i landet.

Rai, som lokalt går under namnet Odette, har treft landet seint i tyfonsesongen. Dei fleste av tyfonane utviklar seg i perioden frå juli til oktober kvart år.

Fredag er uvêret venta å flytte seg vestover mot øya Palawan, og laurdag held det fram vidare over Sør-Kina-havet med kurs for Vietnam.

