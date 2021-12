Tysklands helseminister åtvarar om «massiv» femte koronabølgje

utenriks

Under eit besøk i Hanover sa helseministeren at utfordringa kan bli større enn det Tyskland har opplevd til no. Han viser til korleis omikron spreier seg raskt i Storbritannia.

– Eg forventar ei massiv bølgje. Vi må rekne med at omikronvarianten, som vi no står overfor, og som vi etter mitt syn ikkje kan hindre, vil utgjere ei kraftig utfordring for helsevesenet vårt og for samfunnet samla sett, sa Lauterbach.

Helseministeren sa at følgja for samfunnet vil bli store, sjølv om symptoma på sjukdommen kan vise seg å vere svakare. Han meiner at talet på dødsfall kanskje kan haldast nede i eit par-tre veker, men at auken i smitte vil bli så stor at denne effekten vil snu.

