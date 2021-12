USAs smittevernbyrå tilrår ikkje lenger Janssen-vaksinen

utenriks

Grunngivinga er at Janssen-vaksinen kan knytast til sjeldne, men alvorlege tilfelle av blodpropp. USA har stadfesta ni dødsfall hos personar som har fått Janssen-vaksinen.

Pfizer- og Moderna-vaksinane, som er baserte på mRNA-teknologi, medfører ikkje denne risikoen, og dei verkar dessutan som meir effektive, påpeikar CDC (Centers for Disease Control and Prevention), som meiner det er på tide å innsjå at mykje har endra seg sidan vaksinasjonen starta for eitt år sidan.

Over 200 millionar personar i USA er fullvaksinert, blant dei rundt 16 millionar som har fått Janssen-vaksinen.

– Eg ville ikkje ha tilrådd Janssen-vaksinen til nokon i familien min, men nokre pasientar kan og bør vere i stand til å velje denne vaksinen, seier ein av CDCs rådgivarar, Beth Bell.

Janssen-vaksinen kan forårsake same biverknader som AstraZeneca-vaksinen, som har ført til alvorleg sjukdom og dødsfall i Noreg. Tilstanden blir kalla VITT og er kjenneteikna ved blodpropp, blødingar og få blodplater. Noreg slutta å bruke AstraZeneca-vaksinen i mars i år.

I Noreg er det no berre Pfizer og Moderna som blir nytta, men folk kan framleis søkje om å få Janssen-vaksinen i staden.

(©NPK)