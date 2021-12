Uvaksinerte blir fjerna frå det amerikanske forsvaret

utenriks

Leiinga i Marinekorpset opplyser at 103 personar så langt har vorte fjerna for å ha nekta å ta vaksine. I hæren er det utskrive reprimandar til 2.700 personar, og oppseiingar er venta å starte i januar.

I luftforsvaret er det så langt sendt ut 27 oppseiingar. I marinen er ein i ferd med å leggje siste hand på regelverket og prosessen i tida framover.

Åtvaringar

Militære leiarar har i fleire månader varsla at dei tilsette i forsvaret vil bli møtt med reaksjonar dersom dei ikkje følgjer ordren om å la seg vaksinere. Men først førre veke vart det opplyst at desse åtvaringane har vorte følgt opp med konkrete tiltak.

Det er førebels høgst uklart kor mange det er som står i fare for å bli sparka, men ifølgje leiinga i våpengreinene er det minst 30.000 som ikkje lèt seg vaksinere. Men fleire tusen av desse har fått eit mellombels eller permanent unntak av ein lege.

Av dei rundt 20.000 som står att, er det mange tusen som har sendt søknad som er under behandling og mange som kategorisk nektar å la seg vaksinere. Rundt 12.000 personar nektar av religiøse grunnar.

Kalkulert risiko

Alt i alt utgjer dei uvaksinerte, same kvar dei er i prosessen med å unndra seg vaksine, rundt 1,3 prosent av dei 1,3 millionar aktive tenestemenn- og kvinner i det amerikanske forsvaret.

Det at varsel om oppseiingar no blir sett ut i livet, blir karakterisert som ein kalkulert risiko. Det er grunn til å tru at talet på oppsagde utgjer ein mindre trussel mot beredskapen til forsvaret enn utsikta til at uvaksinerte utløyser omfattande smittespreiing blant dei tilsette.

(©NPK)