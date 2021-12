utenriks

Fleire hundretusenvis av demonstrantar møtte opp i ulike byar i Sudan søndag, og fleire stader vart dei møtte av tåregass og kuler frå tryggingsstyrkane i landet.

Måndag melder helsestyresmaktene i landet at ein 28 år gammal demonstrant vart skoten og drepen, og at minst 125 andre vart skadde under demonstrasjonane i Khartoum og Kassala.

Mange av skadane kom frå tåregassen.

Demonstrasjonane markerte treårsdagen for protestane som førte til at Omar al-Bashir vart avsett som leiar i landet.

