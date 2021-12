Aktor: Maxwell var eit «sofistikert rovdyr»

utenriks

Maxwell, den tidlegare partnaren til avdøde Jeffrey Epstein, blir skulda for å ha rekruttert unge jenter som deretter vart misbrukte av finansmannen og vennene hans.

– Det er på høg tid at ho blir stilt til ansvar, sa aktor Alison Moe i sluttprosedyren sin.

Ifølgje Moe spelte Maxwell ei nøkkelrolle ved å leggje til rette for Epsteins overgrep mot unge jenter, dei yngste av dei heilt ned i 14-årsalderen. Dette nektar Maxwell for.

– Dei var partnarar, sa Moe retta til dei tolv personane i juryen som no skal felle sin dom i saka.

Dersom Maxwell blir funne skuldig i dei seks tiltalepunkta, risikerer ho å bli dømd til livsvarig fengsel.

Den 66 år gamle Epstein tok sitt eige liv i fengselet for to år sidan, før saka mot han kom for retten.

