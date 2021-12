Franske og britiske styresmakter saksøkte etter migrant-tragedie

utenriks

Flyktningane omkom i eit forlis då dei prøvde å krysse Den engelske kanalen frå Frankrike til Storbritannia 24. november.

Blant dei omkomne var 16 irakiske kurdarar, tre etiopiarar, fire afghanarar, ein somaliar og ein egyptar. Den yngste var berre sju år gammal, den eldste 46 år.

Ifølgje søksmålet frå Utopia 56 svikta både den franske redningstenesta og den britiske kystvakta då dei ikkje straks rykte ut då dei fekk nødsamtale.

Dei einaste to som overlevde forliset, har i intervju med kurdiske medium fortalt korleis dei forgjeves melde frå då gummibåten dei var om bord i, byrja å søkke og motoren stansa.

Ifølgje dei to var svaret frå britisk side at båten var i fransk farvatn og derfor var Frankrikes ansvar. Den franske redningstenesta hevda på si side at båten var eit britisk ansvar.

Tragedien utløyste hissig ordkrig mellom britiske og franske styresmakter, som skuldar kvarandre for å gjere for lite for å hindre at flyktningar kryssar kanalen.

