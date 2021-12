Høgaste smittetal på tre månader i USA

utenriks

Totalt er det no registrert over 50 millionar tilfelle av covid-19 i USA, og det er registrert over 800.000 dødsfall.

Tal frå smittevernetaten CDCP viser at over 203 millionar amerikanarar har fått minst to dosar koronavaksine. Det utgjer 61,4 prosent av den delen av befolkninga som har moglegheit til å ta vaksine.

Om ein reknar med dei som har fått ein vaksinedose, er talet på vaksinerte i USA over 241 millionar.

Arbeidet med å gi vaksinepåfyll er i full gang, og over 60 millionar amerikanarar har også fått ein ekstradose.

(©NPK)