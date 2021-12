Moderna: Oppfriskingsdose vernar mot omikron

utenriks

Selskapet seier at førebelse data viser at oppfriskingsdosen aukar antistoffnivået 37 gonger meir hos mottakarane av han, samanlikna med personar som berre har teke to dosar, skriv Financial Times.

Pfizer og Biontech har tidlegare uttalt at ein oppfriskingsdose frå dei vil auke antistoffnivået 25 gonger, men det er ei moglegheit for at studiane ikkje er direkte samanliknbare.

Trass i dei gode resultata frå oppfriskingsdosen sa Moderna-direktør Stephane Bancel måndag at selskapet vil halde fram med å utvikle ein eigen vaksine retta mot omikronvarianten, i tilfelle det blir nødvendig med ein slik vaksine i framtida.

(©NPK)