utenriks

Opprørarane dreg no tilbake til heimeregionen Tigray, noko som markerer eit nytt vendepunkt i borgarkrigen som no har vart i over eit år.

– Vi har vedteke å trekkje oss ut av Amhara- og Afar-regionane i retning av Tigray. Vi vil opne døra for humanitær bistand, seier talsperson for TPLF Getachew Reda.

(©NPK)