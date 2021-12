USA innfører strengare utsleppskrav til nye bilar

utenriks

– Vi følgjer opp vitskapen, vi har lytta til dei involverte, og vi set robuste og strenge standardar som på aggressivt vis vil redusere forureininga som skader menneske og planeten vår, seier leiaren for det amerikanske miljødirektoratet (EPA), Michael Regan.

Han kallar dei nye utsleppskrava «eit gigantisk steg» i retning av å få ned utsleppa av skadelege klimagassar, og han understrekar at det òg vil komme amerikanske bilistar til gode i form av lågare drivstofforbruk.

Dei nye krava inneber at personbilar i 2026 må kunne køyre 40 miles per gallon, noko som svarer til eit forbruk på rundt 0,6 liter per mil.

Kravet er rundt 25 prosent strengare enn det som vart vedteke under tidlegare president Donald Trump, og det er òg 5 prosent strengare enn eit forslag som EPA la fram i august.

(©NPK)