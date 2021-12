utenriks

Ei slik tilnærming vil auke dei reisandes sjanse for å få kompensasjon, då flytting av flytid må reknast som ei alvorleg ulempe for passasjerane på same måte som ei forseinking, meiner EU-domstolen.

I tilfelle der flyturen blir flytta betydeleg fram i tid vil dei reisande kunne krevje kompensasjon til dømes på grunnlag av dårleg kommunikasjon frå flyselskapet. Selskapa risikerer då å betale opp mot 600 euro (omtrent 6000 kroner) i kompensasjon.

(©NPK)