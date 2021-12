utenriks

EU-kommisjonen seier i ei fråsegn at dei har vedteke ein bindande godkjenningsperiode på ni månader (nøyaktig 270 dagar) for vaksinepass til reiser innan for EU, og vil at dette skal tre i kraft frå 1. februar.

Endringa må først godkjennast av EUs medlemsland.

Fleire EU-land har allereie gjort det slik i vaksinepassa sine at ein ikkje lenger blir rekna som fullvaksinert utan oppfriskingsdosen.

(©NPK)