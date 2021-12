Indisk mann ville fjerne Modis ansikt frå vaksinesertifikat – fekk bot

utenriks

Den hindunasjonalistiske leiaren har vore i søkjelyset for ein enorm reklamekampanje for styresmaktene sin innsats mot koronaviruset.

Trass at nærare ein halv million indarar har døydd med covid-19, kan ansiktet til Modi sjåast på plakatar, reklameskilt og passasjerfly med eit triumferande slagord om at India har sett over ein milliard dosar koronavaksinar.

Politiske motstandarar har på si side sagt at ansiktet til Modi òg burde trykkjast på dødsattestane til koronaoffer. Blant dei er ein mann i den sørlege delstaten Kerala, som ikkje sette pris på å sjå Modis ansikt på vaksinesertifikatet sitt.

Overfor ein domstol i delstaten hevda mannen at vaksinasjonskampanjen risikerte å bli ein rein reklamekampanje for statsministeren. Han la til at biletet av Modi på vaksinesertifikatet ikkje oppfylte nokon praktisk funksjon.

Høgsterett i Kerala var likevel ikkje samd og avviste søksmålet som politisk motivert. I tillegg vart mannen gitt ei bot på 100.000 rupi – vel 12.000 kroner – for å kaste bort tida til retten. Advokaten til mannen stadfestar likevel overfor nyheitsbyrået AFP at dei vil anke avgjerda.

