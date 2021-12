Ny koronatopp i Australia

utenriks

Det vart registrert 3.057 nye smittetilfelle og to dødsfall det siste døgnet. 284 menneske er innlagde på sjukehus, 23 fleire enn dagen i førevegen, medan det er 39 som får intensivbehandling, opp frå 33.

Statsminister Scott Morrison har kalla inn regjeringa til møte onsdag. Smitten aukar òg i Victoria, den nest mest folkerike delstaten i landet, der det tysdag vart registrert 1.245 nye smittetilfelle og seks dødsfall.

Det er ifølgje nyheitsbyrået AP venta at delstatsministrane frå dei to delstatane vil be Morrison om å korte ned intervallet mellom vaksinedose to og påfyllingsdosen frå seks til fire månader.

