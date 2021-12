Omikron er den dominerande koronavarianten i USA

utenriks

Førre veke stod han for 73 prosent av dei nye koronatilfella i landet, opplyser smittevernetaten CDC måndag.

Det vil seie at minst 650.000 vart smitta med omikronvarianten førre veke, skriv nyheitsbyrået AP.

Eksplosiv utvikling

Talet viser at andelen nye koronatilfelle som er omikron, nesten har seksdobla seg på berre ei veke; CDC anslår at 12,6 prosent av dei nye tilfella var omikron for to veker sidan.

I store delar av landet er andelen langt høgare enn dei 73 prosentane.

I New York-området, delstatane i søraust, delstatane i det såkalla rustbeltet og ved Stillehavskysten i nordvest blir det anslått at minst 90 prosent av dei nye tilfella er omikron.

Deltavarianten har vore dominerande i USA sidan slutten av juni. Så seint som i slutten av november var 99,5 prosent av dei nye smittetilfella delta, ifølgje CDC.

Påvist i rundt 90 land

Omikron vart først påvist i Sør-Afrika for mindre enn ein månad sidan, og Verdshelseorganisasjonen (WHO) karakteriserte han 26. november som ein bekymringsvariant. Sidan har han vorte påvist i rundt 90 land.

WHO slo laurdag fast at omikron spreier seg vesentleg raskare enn deltavarianten.

Han spreier seg òg raskt i land med høge nivå av immunitet i befolkninga, og han vil snart bli den dominerande varianten i landa som har fått utbrot av han, seier WHO.

Laurdag heitte det vidare frå organisasjonen at mykje førebels er uklart, mellom anna om vaksinar verkar dårlegare mot omikron og om han gir verre eller lettare sjukdomsforløp.

(©NPK)