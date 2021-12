Putin truar med «militærtekniske tiltak» overfor Vesten

utenriks

Bakgrunnen for utsegnene er Ukraina-konflikten.

Den russiske presidenten har i vekevis skulda USA og Nato for å auke spenninga langs grensa, men utsegnene er dei første der det blir ymta om ein konflikt.

Putin uttalte til russiske forsvarstenestemenn at viss Vesten heldt fram den «openbert aggressive haldninga» si, ville Russland gripe til «passande militærtekniske tiltak» som eit svar.

– Russland vil reagere skarpt på uvennlege steg, sa Putin, som la til at «vi har all rett til å gjere det».

Sidan midten av november har USA åtvara om at styresmaktene i Moskva kan vere i ferd med å førebu eit storstilt angrep på Ukraina. Landet har åtvara Putin om at det kan føre til sanksjonar på heilt nytt nivå.

Vestlege land skuldar Russland for å ha samla omkring 100.000 soldatar ved grensa til Ukraina, der styresmaktene har kjempa mot russiskstøtta separatistar aust i landet sidan 2014.

Russland nektar på si side for å planleggje invasjon og har mellom anna kravd garantiar for at Ukraina aldri får bli med i Nato.

