Sverige pålegg heimekontor og nye arrangementsrestriksjonar

I tillegg skal det innførast krav om bordservering ved serveringsstader, og maks 500 deltakarar på arrangement der det ikkje er pålagt vaksinepass.

Det blir restriksjonar på talet på kundar i butikkar og kjøpesenter, for å hindre at romjulssalet skal bidra til smittespreiing. I tillegg blir det obligatorisk å booke plass på ei rekkje buss- og togreiser.

På private samankomstar i Sverige skal det frå no av vere maks 50 deltakarar. I tillegg blir det krav om negativ PCR-test for innreisande frå utlandet. På fritids- og kulturaktivitetar blir det òg innført avgrensingar.

Reglane gjeld frå og med vesle julaftan, 23. desember.

Sjefen for det svenske folkehelseinstituttet, Karin Tegmark Wisell, legg vekt på at det er 1,5 millionar svenskar som ikkje har teke vaksine, sjølv om det er tilrådd at dei gjer det.

