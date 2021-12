Tre personar avretta i Japan

utenriks

Japan, der meir enn 100 dødsdømde innsette ventar på å bli avretta, er eit av få rike land som framleis utfører avrettingar.

Avrettingane er dei første under statsminister Fumio Kishida, som vart teken i eid i oktober. Regjeringa seier at avrettingane er viktige som reiskap for å forhindre at folk gjer «avskyelege brotsverk».

– Dersom avskyelege brotsverk held fram med å finne stad, er det nødvendig å avrette dei som gjer ekstremt alvorlege brotsverk. Det vil dermed vere upassande å forby dødsstraff, seier ein høgtståande regjeringsrepresentant til nyheitsbyrået AFP.

Dei innsette blir alltid hengde, vanlegvis lenge etter straffeutmålinga, og i fleire tiår har dei dødsdømde fått beskjed berre timar før avrettinga. Det er stor oppslutning for dødsstraff i landet, trass i internasjonal kritikk, mellom anna frå menneskerettsorganisasjonar.

Av dei tre som vart avretta tysdag, er ein dømd for å ha drepe sju menneske med hammar og kniv i 2004, blant dei den 80 år gamle tanta si og to søskenbarn, får AFP opplyst. Dei to andre er dømde for å ha drepe to tilsette ved ein videospelsalong i 2003.

Tre innsette vart avretta i 2019. Året før var talet 15, og 13 var frå ein kult som stod bak eit dødeleg angrep med saringass mot undergrunnsbanen i Tokyo.

(©NPK)