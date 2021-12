Trump vil markere årsdagen for Kongress-storminga

utenriks

75-åringen, som framleis hevdar at det var han som vann presidentvalet i november 2020, kritiserer samtidig granskinga som Kongressen har sett i gang av storminga, som kosta fem menneske livet.

Over 650 menneske er hittil tiltalte etter storminga, som var eit forsøk på å hindre at dei folkevalde erklærte demokraten Joe Biden som vinnar av valet.

Trump vart skulda for å ha oppmuntra tilhengjarane sine før storminga og vart stilt for riksrett av Representanthuset, der Demokratane har fleirtal. Senatet, der Republikanarane hadde fleirtalet, frifann han for skuldinga.

Trump hevdar at Kongress-granskinga av hendingane er partipolitisk motivert og seier i ei kunngjering at Representanthuset i staden bør granske «det rigga presidentvalet i 2020».

– Eg vil halde ein pressekonferanse i Mar-a-Lago 6. januar for å diskutere alt dette og meir til, seier Trump.

Demokraten Biden fekk over 7 millionar fleire stemmer enn republikanaren Trump, som fleire gonger i det siste har ymta frampå om at han kjem til å stille til val igjen i 2024.

