Tyskland ser på nye tiltak – nattklubbar kan bli stengde

utenriks

Det er frykt for at omikronvarianten skal drive fram ei femte smittebølgje i Tyskland. Videokonferansen mellom dei 16 delstatsministrane og statsminister Olof Scholz vil handle om korleis sosial kontakt kan reduserast ytterlegare.

Ifølgje tyske medium er det sannsynleg at stenging av nattklubbar og diskotek er blant tiltaka som skal diskuterast.

Møtet blir halde tysdag ettermiddag og vart i all hast kalla inn til etter at det nye koronarådet frå regjeringa bad om det. Rådet åtvarar mot at den raske spreiinga av omikronvarianten endrar spelereglane.

(©NPK)