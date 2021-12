Ventar lågare vekst i svensk økonomi neste år

utenriks

Det svenske konjunkturinstituttet (KI) anslår at Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) vil stige med 3,4 prosent neste år. I september vart det anslått ein vekst på 3,9 prosent.

Det er venta at den økonomiske påverknaden frå pandemien blir mindre frå sommaren av og at den svenske økonomien vil skyte fart i andre halvdel av 2022. BNP-veksten i 2023 blir no anslått å bli 2,1 prosent, mot 1,4 prosent i førre analyse.

Inflasjonen er venta å lande på eit snitt på 2,8 prosent i 2022 og 1,4 prosent året etter.

(©NPK)