2021 på veg til å bli det dødelegaste året i USAs historie

Forventa levealder var 77 år for gjennomsnittsamerikanaren i fjor, ned frå 78,8 år året i førevegen, går det fram i tal frå smittevernetaten CDC onsdag.

For menn var den forventa levealderen 74,2 år, medan han var 79,9 år for kvinner.

Covid-19 var den tredje vanlegaste dødsårsaka i landet og stod for 350.000 dødsfall, rundt ein tidel av totalen, heiter det i rapporten.

Det var òg auke i talet på dødsfall knytt til andre årsaker, noko som kanskje kan ha samanheng med dårlegare tilgang til helsetenester som følgje av pandemien.

Det vart for første gong registrert meir enn 100.000 diabetes-dødsfall i landet, medan dødsfall som følgje av skadar i uhell eller ulykker oversteig 200.000 – òg det for første gong.

Ligg an til historisk mange dødsfall

Det er ikkje uvanleg at talet over årlege dødstal aukar i USA. I 2019, før pandemien, auka han med 16.000 dødsfall. Men koronapandemien har hatt ein tydeleg påverknad på tala.

Fjoråret vart det mest dødelege året i USAs historie, hovudsakleg som følgje av pandemien. 3,3 millionar amerikanarar døydde i fjor.

Tala for dei siste månadene av 2021 er enno ikkje klare, men det ligg an til at 2021 blir eit dødelegare år enn 2020, ifølgje folketeljingsbyrået. Talet vil truleg overstige 3,4 millionar dødsfall, ifølgje CDC.

– Det er veldig trist, seier Ali Mokdad, ekspert på dødelegheit ved Universitetet i Washington.

65 prosent vaksinerte

Styresmaktene hadde håpa at koronavaksinane kunne bremse opp dødelegheitsraten. Vaksinasjonen har gradvis og sakte vorte rulla ut gjennom året.

Men mange amerikanarar har valt å ikkje vaksinere seg. 204 millionar amerikanarar er fullvaksinerte, om lag 65 prosent av befolkninga over fem år, og styresmaktene ønskjer å få denne prosentdelen opp.

– Dette er ein grunn til kvifor koronadødsfalla kan auke trass i tilgjengelegheita på vaksinar. Smittebølgja knytt til omikronvarianten har berre gjort dette problemet større, seier Mokdad.

Historisk låg befolkningsvekst

Nyleg kom òg nye tal som viser ein historisk låg befolkningsvekst i USA. Blant årsakene er koronapandemien og mindre innvandring, ifølgje det amerikanske folketeljingsbyrået.

I tolvmånadersperioden som enda 1. juli, auka USAs befolkning med 392.655, noko som svarer til 0,1 prosent.

Dette er den lågaste vekstraten sidan nasjonen vart grunnlagd, konstaterer folketeljingsbyrået.

Færre newyorkarar

Befolkningsveksten har minka som følgje av ein lågare fødselsrate og stadig mindre migrasjon, kombinert med at dødsratar aukar som følgje av ei aldrande befolkning, ifølgje demografen Kristie Wilder.

– Kombinert med covid-19 har dette resultert i historisk låg befolkningsvekst, seier Wilder.

Koronapandemien har til no kravd nærare 830.000 liv i USA.

I Texas vaks befolkninga med 1,1 prosent mellom 2020 og 2021 og delstaten toppar dermed lista i USA. New York er i den andre enden av skalaen med ein befolkningsnedgang på 1,6 prosent, først og fremst som følgje av at mange har flytta til andre delstatar, ifølgje folketeljingsbyrået.

