EU med plan for å finansiere koronapakkar

utenriks

Ifølgje Hahn dreier det seg om tre endringar i budsjettreglane i EU, endringar som skal bidra til å sikre nye inntekter og finansiere tiltaka som skal motverke dei økonomiske følgjene av koronapandemien i medlemslanda.

– Eg trur verkeleg at dette er ei historisk stund, sa Hahn då han presenterte planen, som mellom anna opnar for at EU skal kunne krevje inn nye skattar.

EU vart i fjor samde om ein omfattande stimuleringspakke på godt og vel 8.000 milliardar kroner.

For å hindre kutt i dei eksisterande EU-programma eller at medlemslanda må bidra med meir, bad Det europeiske rådet og EU-parlamentet om at ein måtte leite etter nye inntektskjelder.

Eit av forslaga som no ligg på bordet, er å hente nye inntekter gjennom auka avgift på CO2-utslepp frå energiprodusentar gjennom EUs kvotesystem (ETS).

Ei anna kjelde til inntekt kan vere EUs justeringsmekanisme, som gir CO2-avgift på produkt som blir importerte frå land utanfrå EU, foreslår Hahn.

Den tredje inntektskjelda er selskapsskatten på minst 15 prosent for fleirnasjonale selskap, som nærare 140 land har vorte samde om å innføre.

Gjennom desse tiltaka håpar EU-kommisjonen at inntektene skal auke med mellom 150 og 170 milliardar kroner årleg mellom 2026 og 2030.

Forslaget frå Hahn skal no behandlast av EU-parlamentet og Det europeiske rådet.

