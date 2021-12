Juleselskapsskandalen: London-politiet koplar inn spesialeininga for politisaker

utenriks

Boris Johnson og andre i regjeringsapparatet blir skulda for å ha halde juleselskap i statsministerbustaden i 2020, trass den strenge nedstenginga som då var på plass.

Johnson, som har komme under sterkt press som følgje av saka, har bestemt avvist at dei braut koronareglane.

Regjeringa har lova å granske skuldingane, men politiet har så langt avvist å etterforske saka og skriv at det skjer «basert på mangelen på bevis og i tråd med praksisen vår om å ikkje etterforske brot på slike reglar i etterkant».

Eit omfattande tryggingsapparat er til kvar tid på plass rundt 10 Downing Street, og politioppbodet er stort. Den manglande viljen i politiet til å etterforske saka og innhente eventuelle bevis, til dømes frå eigne medarbeidarar som var på vakt, har vekt skarpe reaksjonar både i sosiale medium og i opposisjonen i Storbritannia.

Baronesse Jones of Moulsecoomb, som er medlem av Dei grøne, har ifølgje BBC klaga saka inn for Independent Office for Police Conduct (IOPC), som svarer til Spesialenininga for politisaker i Noreg. I etterkant av klaga har London-politiet sjølv meldt saka inn for eininga.

(©NPK)