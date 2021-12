USA gir grønt lys til koronapille

utenriks

Paxlovid-pilla er den første i sitt slag som er godkjent i USA, men det er venta at ei tilsvarande pille frå legemiddelprodusenten Merck blir godkjend om kort tid.

– Risikoen for sjukehusinnlegging og død i høgrisikogruppene fell med 90 prosent, seier legen Gregory Poland ved Mayo Clinic i ein kommentar til nyheita om at Paxlovid no er godkjend.

Det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) har godkjent pilla for heimebruk for pasientar over tolv år, som har testa positivt for covid-19, og som er i risikogruppa for sjukehusinnlegging. Det inkluderer eldre, overvektige og personar med hjartelidingar. Barn må vege over 40 kilo for å få pilla.

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjende førre veke Paxlovid-pilla til nødbruk på pasientar i høgrisikogruppene i EU-land som slit med stor smittespreiing.

(©NPK)