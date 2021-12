WHO: Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien

utenriks

– Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien, og påfyllingsdosar må ikkje takast som eit klarsignal for å halde fram med planlagde feiringar, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Stadig fleire land, blant dei Noreg, tilbyr no innbyggjarane sine ein tredje påfyllingsdose med koronavaksine, og Israel kunngjorde denne veka at helsepersonell og innbyggjarar over 60 år skal få ein fjerde dose.

Dette skjer samtidig med at berre eit fåtal av innbyggjarane i mange folkerike utviklingsland har fått tilbod om vaksine.

– Programma for å gi alle innbyggjarar påfyllingsdosar kjem truleg til å forlengje pandemien snarare enn å få ein slutt på han, seier Tedros.

