Britiske omikron-tal: 50–70 prosent mindre sjanse for sjukehusinnlegging

Dei britiske funna kjem etter at også data frå andre stader tyder på at omikron gir mildare sjukdom enn andre variantar – men at det samtidig spreier seg raskare og omgår vaksinar i større grad.

U.K. Health Security Agency seier at basert på statistikken i Storbritannia er det 31–45 prosent mindre sannsynleg at ein person smitta med omikron-varianten oppsøkjer helseinstitusjonar enn med delta-varianten. Det er 50–70 prosent mindre risiko for at dei blir lagde inn på sjukehus, ifølgje etaten.

Dei legg samtidig inn atterhald om at datamaterialet er «førebels og svært usikkert». Årsaka er det låge talet omikron-pasientar på sjukehus og dessutan at dei fleste av pasientane tilhøyrer yngre aldersgrupper.

