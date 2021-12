Høg vekst og høge prisar prega amerikansk økonomi i 2021

utenriks

17. desember melde det amerikanske arbeidsdepartementet at prisveksten i november låg på 6,8 prosent – den høgaste veksten på nesten 40 år.

Prisveksten fører til problem i ein amerikansk økonomi som elles viser sterke tal: i november fall arbeidsløysa til 4,2 prosent, som var ein sterk kontrast til april 2020 då heile 14,7 prosent av den amerikanske arbeidsstyrken var arbeidsledig.

Meir enn 20 millionar menneske mista jobben i USA under den første bølgja av koronanedstengingar. I 2021 vart det til gjengjeld skapt 555.000 jobbar i gjennomsnitt kvar månad. Framleis er det fire millionar færre jobbar enn det var før pandemien.

Arbeidsgivarar jaktar arbeidstakarar

I løpet av pandemien har det òg oppstått ein ny situasjon på den amerikanske arbeidsmarknaden. Elleve millionar stillingar vart lyst ut i førre månad, og millionar av amerikanarar sluttar i jobbane sine for å finne betre stillingar eller byte bransje.

Mange bedrifter klagar no over at dei ikkje får tak i arbeidskraft til å fylle ledige stillingar. Nokre har byrja å tilby betre helse- og sosialforsikringar, nytilsetjingsbonusar og høgare lønn for å tiltrekkje seg talent.

Høg lønnsvekst er òg ein sentral del av den stigande inflasjonen som har skapt problem for den økonomiske innhentinga – og president Joe Bidens økonomiske politikk.

Lågt tilbod, høg etterspurnad

Inflasjonen kjem av fleire faktorar: den globale forsyningskrisa, som avgrensar tilgangen på varer. Det har skapt problem for mellom anna bilprodusentar, som igjen fører til at prisane for bruktbilar har stige til vêrs.

Høg etterspurnad bidreg òg til auka inflasjon. I USA blir dette forsterka av at forbrukarar har fått pengar frå staten rett i lomma for å bidra til økonomisk vekst. Sentralbanken Federal Reserves nedjustering av styringsrenta til nærare null for å hindre ei endå verre økonomisk krise i 2020 speler òg ei viktig rolle.

Det blir derfor venta at sentralbanken vil stramme inn på kriseutbetalingane sine, og dessutan auke styringsrenta første halvdel av 2022. Økonomar trur det verste av inflasjonen vil vere overstått i løpet av neste år.

Ujamn vekst

Den økonomiske veksten i 2021 har vore ujamn, etter det verste tilbakefallet på mange tiår i 2020. I andre kvartal voks amerikansk økonomi med heile 6,7 prosent, men utbreiinga av deltavarianten gjorde at veksten sokk til berre 2,1 prosent i tredje kvartal. Det blir venta at tala frå årets siste tre månader vil vere betre.

Etter at han tok over presidentembetet i januar brukte ikkje Joe Biden lang tid på å få vedteke den tredje koronakrisepakken, med ein verdi på over 17.000 milliardar kroner. Det kvite hus peikar på at den raske veksten og fallande arbeidsløyse, medan kritikarane peikar på at krisepakken bidrog til den høge inflasjonen.

Spøkar for stor klima- og sosialpakke

Bidens demokratar har eit smalt fleirtal i Kongressen, som dei brukte i november for å få gjennom ein infrastrukturpakke verd nærare 11.000 milliardar kroner. Dette var ein av dei viktigaste prioriteringane til presidenten.

Verre går det for det endå større klima- og sosialpakken Build Back Better, som demokratane kallar ei historisk investering på område som har vore neglisjerte i mange år.

Både republikanarar og fleire konservative demokratar meiner det ikkje passar å vedta ein slik enorm pengebruk når inflasjonen er så skyhøg. Representanthuset har vedteke forslaget, men med eit klart nei frå den konservative demokraten Joe Manchin i Senatet spøkjer det for ønsket om å få gjennom pakken før jul.

