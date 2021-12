Provinsar i Canada strammar inn i jula

utenriks

I British Columbia vart barar, nattklubbar, treningssenter og dansestudio stengde onsdag på grunn av spreiinga av omikronvarianten av viruset. I tillegg må alle arrangement med sitjeplassar avgrense plassane med 50 prosent. Innandørsaktivitetar, inkludert bryllaup, må avlysast.

Quebec har kunngjort at dei strammar inn andre juledag. Her blir barar, kinoar, treningssenter og spa stengt. I tillegg får berre seks menneske eller to husstandar samlast innandørs. Onsdag registrerte provinsen rundt 9.000 nye smitta.

(©NPK)