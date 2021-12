Putin ber om tryggingsgarantiar frå USA og Nato

utenriks

Det spente forholdet mellom Russland og Vesten var eit av temaa på den årlege pressekonferansen til Putin torsdag.

– Ei ny Nato-utviding austover er uakseptabel. Kva er det som er vanskeleg å forstå med det? spurde den russiske presidenten retorisk.

Russland la nyleg fram ei lang liste krav i form av utkast til to nye tryggingspolitiske avtalar med USA og Nato. Eit gjennomgangstema var at Nato må slutte å vekse og trappe ned aktiviteten sin i Aust-Europa.

Invasjonsfrykt

Krava har vorte fremja i ein situasjon der Russland har flytta store militære styrkar mot grensa til Ukraina.

Både Ukraina og vestlege land fryktar at Russland planlegg ein invasjon, noko Russland avviser. Samtidig er eit russisk hovudkrav at Ukraina ikkje må bli medlem av Nato.

Fleire vestlege land har beskrive dei russiske krava som uakseptable. Samtidig har både USA og Nato uttrykt vilje til å diskutere saka med Russland.

– Så langt har vi sett ein positiv reaksjon, sa Putin på den fyldige pressekonferansen på torsdag.

Han sa at «amerikanske partnarar» har opplyst at dei er klare til å starte samtalar om forslaga rett over nyttår.

– Må gi oss garantiar

Samtidig gjorde Putin det klart at han forventar rask respons frå Vesten.

– Ballen er på deira banehalvdel. Dei er nøydde til å gi oss nokre svar.

Han reagerte skarpt då han vart spurd om han kan garantere at Russland ikkje vil invadere Ukraina.

– Det er de som må gi oss garantiar, og det straks, sa den russiske presidenten.

Dei russiske styresmaktene har beskrive utplassering av Nato-våpen i Ukraina som kryssing av ein «raud linje».

– Korleis hadde USA respondert viss vi hadde plassert ut rakettar ved USAs grense mot Canada eller Mexico? spurde Putin på pressekonferansen.

Han hevda òg å ha informasjon som tyder på at regjeringa i Ukraina planlegg eit angrep på dei russisk-støtta separatistane aust i landet.

– Bør trappe ned i jula

USA og vestlege land har fleire gonger bede Russland om å roe ned situasjonen rundt Ukraina. Oppmodinga vart torsdag gjenteken av Nato-sjef Jens Stoltenberg.

I eit intervju med det tyske nyheitsbyrået DPA bad han Putin bruke jula til å fjerne dei russiske styrkane nær grensa mot Ukraina.

Han sa at Russland kan sørgje for at jula blir roleg og fredeleg. Men då må den spente situasjonen trappast ned og styrkane trekkjast tilbake, ifølgje Stoltenberg.

Så langt er det lite som tyder på at oppmodinga vil bli følgt. Tidlegare denne veka sa Putin at Russland ville sørgje for «passande militærtekniske tiltak» viss Vesten heldt fram den «openbert aggressive haldninga» si.

(©NPK)