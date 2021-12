Putin fornøgd med respons frå USA

utenriks

– Så langt har vi sett ein positiv reaksjon, sa presidenten torsdag på den årlege pressekonferansen han held mot slutten av året.

Putin la til at «amerikanske partnarar» har opplyst at dei er klare til å byrje samtalar om forslaga rett over nyttår.

Russland la nyleg fram ei lang liste krav retta til USA og Nato i form av utkast til to nye tryggingspolitiske avtalar. Eit gjennomgangstema var at Nato må slutte å vekse og trappe ned aktiviteten sin i Aust-Europa.

Fleire vestlege land har beskrive krava som uakseptable.

