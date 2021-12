Tredobling av migrantar over Den engelske kanalen i 2021

utenriks

28 år gamle «Arash» er ein av mange tusen migrantar som har kryssa Den engelske kanalen i år. Han tok dei første stega sine på engelsk jord ein regnfull dag i mai. Han og følgjet hans hadde då gjennomført den farefulle kryssinga av kanalen frå Nord-Frankrike i ein gummibåt. Det var til slutt britisk grensepoliti som redda dei i land. I rundt fem timar hadde dei kjempa mot bølgjer og farleg skipstrafikk.

Over 27.000 menneske har gjennomført den same ferda hittil i år – det er ny rekord. I 2020 kryssa 8.400 menneske kanalen i dei som regel overfylte og skrøpelege farkostane.

I takt med den auka trafikken har òg talet på dødsulykker stige. Hittil i år har 36 menneske omkomme, 27 i éi enkelt ulykke i november.

Tusenvis av euro

Men «Arash», som ikkje vil bruke sitt eigentlege namn fordi han fryktar forfølging i heimlandet Iran, meiner det var verd risikoen.

– Når du ikkje har noko håp i heimlandet ditt, og du opplever at livet ditt er i fare, då vil du uansett ta sjansen, seier den tidlegare ingeniørstudenten til AFP.

«Arash» forlét heimen sin i det sørvestlege Iran i 2018, på veg til Nord-Frankrike via Serbia, Hellas og Tyskland.

Undervegs har han betalt tusenvis av euro til menneskesmuglarar og han måtte bruke to falske pass.

For den siste etappen betalte han 2.500 euro (over 25.000 kroner) for ein plass på ein overfylt båt med 27 andre, inkludert to små barn.

Dei fleste var frå Eritrea, Iran og Afghanistan, fortel han.

No ligg søknaden hans om asyl i Storbritannia til behandling.

Større båtar?

Dei britiske styresmaktene meiner auken i innreisetal til landet kjem av at migrantane bruker større gummibåtar. Men større båtar betyr i alle fall ikkje auka tryggleik. Altfor mange personar blir stuva om bord.

– Gummibåten vår var heilt sikkert overbelasta. Vi hadde ikkje plass til å bevege oss rundt i det heile, fortel «Arash», som seier kjenslene han hadde var ei blanding av frykt og håp.

Alle migrantane som kryssar over til Storbritannia frå det europeiske fastlandet, har vorte ein dundrande politisk hovudverk for Storbritannias statsminister Boris Johnson og innanriksminister Priti Patel.

Då Johnson i 2016 leidde an i kampen for å få Storbritannia ut av EU, lova han samtidig at han skulle ta tilbake kontrollen over landegrensene. Men i staden har problema tårna seg opp. Storbritannia fekk til dømes merke konsekvensane av å bli utestengd frå returavtalar mellom medlemslanda.

Tenestemenn har då også etter kvart innrømde at talet på asylsøkjarar som blir sende tilbake til EU, har falle kraftig.

Spent forhold

Straumen av migrantar har òg ført til eit meir spent forhold mellom Storbritannia og Frankrike. Begge land skuldar kvarandre for ikkje gjere nok for å stanse trafikken og menneskehandelen.

Refugee Action er ei uavhengig stifting som gir råd og støtte til flyktningar og asylsøkjarar i Storbritannia. Dei kjempar for eit meir rettferdig asylsystem. Leiar for stiftinga, Tim Naor Hilton, meiner at år med dårleg styring fører til at britiske styresmakter ikkje taklar det når systemet blir sett under press – som no med den auka tilstrøyminga.

– Innanriksdepartementet bruker lengre tid enn nokon gong på å avgjere folks søknader. Desse uakseptable forseinkingane betyr at flyktningar og migrantar blir verande lenger i asylsystemet. Det igjen fører til nye problem, som å skaffe dei tak over hovudet, seier Hilton.

Han meiner Storbritannia kastar bort pengar når dei lovar Frankrike over 600 millionar kroner for at landet skal stanse migrantar i å ta seg over kanalen.

Tøffare handling

Eit nytt og kontroversielt lovforslag, The Nationality and Borders Bill, er no til behandling i Parlamentet. Går forslaget igjennom, vil det bety at styresmaktene får større handlingsrom mot menneskesmuglarar. Ei ny lov vil òg få konsekvensar for migrantane.

Ei talskvinne for innanriksdepartementet meiner at lovforslaget vil rydde opp i dårlege regler og skape eit rettferdig, men strengt system. Lova skal verne dei mest sårbare, men slå ned på ulovleg innvandring og dei kriminelle gjengane som organiserer menneskesmuglinga.

Blir lovforslaget vedteke, vil det opne for retur av asylsøkjarar, slik som Arash, som har reist gjennom såkalla «trygge tredjeland».

På venterom

Menneskerettsgrupper er svært kritiske.

«Arash»er på si side skuffa over både mottakinga og forholda i Storbritannia. Han har no vore åtte månader i landet og ventar framleis på at saka hans skal behandlast.

I dag bur han på eit hotell i utkanten av Heathrow flyplass. Eit reint «venterom» – før han og hans likesinna eventuelt får tildelt ei leilegheit eller annan type bustad.

Akkurat som talet som reiser over Den engelske kanalen har stige kraftig, har talet på asylsøkjarar som får nødhjelp medan dei ventar på ei avgjerd, også skote i vêret. I 2019 låg talet på 2.738 personar. I september i år var talet 16.794.

– Kvifor må vi vere her – utan nokon plan for framtida. Det liknar vel meir eit fengsel, fastslår «Arash».

