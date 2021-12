Pengekrise gir Tyrkias opposisjon unik sjanse til å utfordre Erdogan

utenriks

Det neste valet i Tyrkia skjer etter planen i juni 2023, men ein opposisjon med ny vind i segla prøver å presse fram nyval allereie neste år.

Erdogan har sete med makta i nesten 18 år og overlevde eit kuppforsøk i 2016, men står no overfor enorme økonomiske utfordringar idet folkets levestandard fell som følgje av aukande inflasjon og kollapsen til lira.

Den tyrkiske valutaen har tapt meir enn 40 prosent av sin verdi mot dollaren sidan starten av året. På eit punkt i byrjinga av desember kosta éin dollar 13 tyrkiske lirer etter at Erdogan forsvarte sin særs uortodokse teori om at låge renter er motgifta mot høg inflasjon.

– Aukande prisar og ei svak tyrkisk lire, i kombinasjon med misnøye i folket rundt den omfattande korrupsjonen, er skadeleg for regjeringa, seier Adeline Van Houtte, Europa-analytikar ved Economist Intelligence Unit.

– Endå meir kritisk er det at fleire parti no utfordrar Erdogan om konservative og sentrum-høyre-veljarar, seier ho.

Omfattande protestar

Det kraftige fallet til lira har ført til demonstrasjonar i Istanbul og hovudstaden Ankara. Demonstrantane klagar på skyhøge prisar på heilt nødvendige varer og tenester.

– Kvar dag stiller vi oss sjølv desse spørsmåla: Korleis skal eg betale leia, korleis skal eg greie meg til slutten av månaden, kva er dei nye prisane på supermarknaden i morgon, seier lærar Ayse Demirel i Ankara.

Kemal Kiliçdaroglu, leiaren for det største opposisjonspartiet CHP, seier han vil gå i gang med offentlege demonstrasjonar med krav om nyval.

– Di meir verdi lira mistar, di meir fornøgd er Erdogan fordi situasjonen tener dollar-investorane, sa Kilicdaroglu for eit par veker sidan.

– Vi har ei forplikting til å redde borgarane våre ut av brannen. Eg kjem med ei oppmoding til Erdogans regjering: De har mista dykkar evne til å styre. Ikkje ver redde, og få fram valurnene.

Tapar tillit

Erdogan møtte Kilicdaroglu med ei kald skulder.

– Er du sterk nok til å krevje nyval i dette landet? Nei, det er du ikkje!, sa han i kommentarar.

Trass i brusinga med fjørene har Erdogans tillit hos veljarane falle den siste tida.

Ei undersøking frå Metropoll i september viste at berre 41 prosent av tyrkarar er fornøgde med jobben Erdogan gjer, ned frå 52 prosents oppslutning i presidentvalet i 2018.

Ei anna undersøking i oktober viste at heile 64 prosent ikkje trur Erdogans regjering er i stand til å løyse dei økonomiske problema i landet.

Den same undersøkinga viste likevel at 55 prosent heller ikkje trur opposisjonen kunne gjort det betre.

– Det er framleis mangel på tillit til evna opposisjonen har til å regjere, spesielt til deira evne til å handtere den økonomiske krisa, seier professor i politisk vitskap Seda Demiralp ved Isik universitet.

Nølande veljarar

Ho seier at sjølv om veljarane til Erdogans parti AKP er misfornøgde med det partiet leverer, held dei fram med å vere «nølande, eller troende til å velje å stemme blankt» fordi dei misliker opposisjonen – og spesielt CHPs sekulære dagsorden.

– Den økonomiske krisa har gjort det vanskelegare for AKP enn nokon gong å vinne igjen. Men opposisjonen har ein lang veg å gå når det gjeld å vinne tilliten til misfornøgde AKP-veljarar, seier Demiralp.

Ho legg til at opposisjonen òg manglar eit anna nøkkelelement: Ein soleklar kandidat til å stille i presidentvalet mot Erdogan.

Opposisjonen sit på meir enn ein tredel av seta i eit parlament som består av 600 sete. Det regjerande partiet AKP og deira nasjonalistiske allierte parti MHP har fleirtal.

Må samle seg

Opposisjonens hittil største utfordring har vore å samle seg. Teikn på at dei no er i ferd med å samle rekkjene kan likevel bety at dei no endeleg kan gi Erdogan ei seriøs utfordring, meiner ekspertane.

Høgrepartiet Iyi Parti, på norsk Det gode partiet, har alliert seg med opposisjonspartiet CHP. To andre grupperingar som spring ut av Erdogans AKP, Gelecek Partisi (Framtidspartiet) og Demokrasi ve Atılımeter Partisi (Demokrati- og Framstegspartiet, forkorta DEVA), har òg gått hardt ut mot politikken til regjeringa.

Tidlegare økonomiminister Ali Babacan for AKP, som no leiar DEVA, tvitra tidlegare i desember:

– Herr Erdogan, slutt. Nok er nok. Vi søkk.

Seren Selvin Korkmaz, direktør for den Istanbul-baserte tankesmia IstanPol, seier økonomien historisk sett alltid har vore ein «game-changer» i Tyrkia.

– Opposisjonen har fleire fordelar ved neste val dersom dei lykkast med å halde seg samla og foreslår ein overbevisande økonomisk og demokratisk dagsorden, seier ho.

Utfordringar

Erdogans regjering kan likevel stikke fleire kjeppar i hjula for opposisjonen, påpeikar Houtte.

Mellom anna kan dei velje å slå hardt ned på demonstrasjonar. Dei blir òg venta å gjere endringar i vallova på ein måte som vil auke sjansane til AKP-alliansen for å behalde makta.

– Det betyr at dersom det blir halde nyval i 2022, er det langt frå sikkert at opposisjonen vinn dette, seier ho.

