Ekspertar: Putin har styrkt det autoritære grepet sitt om makta i år

President Putin har i 2021 kjempa hybridkrigar på fleire frontar. Internt i Russland har han vorte utfordra av ein helteskikkelse i Aleksej Navalnyj, dårleg pandemihandtering og ei russisk protestbølgje.

Utviklinga av eit autoritært regime under Putin har skote fart det siste året, meiner Nupi-forskar Helge Blakkisrud og seniorrådgivar i Den norske Helsingforskomité Inna Sangadzhieva.

Det har òg medverka til at Russland har auka spenninga langs grensa mot Ukraina, forklarer dei.

– Putin er pressa inn i eit hjørne. Men det er viktig å få fram at det ikkje er vi, Vesten og Nato, som har pressa han dit. Nei, det er naturen og regimestrukturen, som ikkje vart reformert på 90-talet. Det ser vi no at kollapsar fordi samfunnet vaknar, seier Sangadzhieva til NTB.

Nupi-forskar Blakkisrud meiner derimot at Putin står sterkare som autoritær leiar heime i Russland enn på lenge.

– Internt står han sterkt, det finst ingen utfordrar til makta per i dag. Han har gjennomført ei grunnlovsendring som gjer at han ikkje lenger er bunden av noka omgåande tidsavgrensing, seier Blakkisrud til NTB.

Trekkjer tilbake styrkar

I jula har Putin gjenteke kravet om at Vesten må love at Nato ikkje skal inn i Ukraina, men også varsla at russiske styrkar nær grensa skal reduserast med 10.000.

Blakkisrud meiner krava til Putin er umoglege å godta i Vesten.

– Å setje noka absolutt grense for kven som skal kunne bli Nato-medlemmer, er uaktuelt, og det veit ein frå russisk side òg, seier Nupi-forskaren.

Grunnlovsendringa gjer at Putin i teorien kan sitje fram til 2036. Blakkisrud meiner det har nøytralisert alle utfordrarar som er innanfor maktstrukturen. Samtidig har den og andre lovendringar som svekkjer demokratiet, vengeklipt opposisjonen.

– Eit autoritært regime

– Alle tilløp til maktkamp no er nøytraliserte. Ingen tør å utfordre han eller nokon i krinsen rundt Putin, seier Blakkisrud.

Nupi-forskaren seier at grepa Putin har teke på heimebane, gjer at grepet hans om makta no er i overkant stabilt. Motstanden er kvelt.

– Viss du spør Putin, vil han seie at dette er eit demokrati. Det blir halde val, og det er fleire kandidatar på alle nivå, frå lokalval til guvernørar. Også i presidentvalet er det fleire kandidatar. Han vil meine at det er eit system der folket får seie sitt og delta i valprosessen, seier Blakkisrud.

– I ein periode snakka ein om eit hybridregime, eit styrt demokrati. Men i dag er det eit autoritært regime, som slår hardt ned på alle former for opposisjon, slår han fast.

Blakkisrud seier at det var spekulasjonar om denne utviklinga ville bremse etter parlamentsvalet i haust, men at det ikkje ser slik ut.

Agent Putin

Putin styrer ikkje landet som ein politikar, men som ein KGB-agent, meiner Sangadzhieva. Då er alle fiendar. Alle som utfordrar status quo, må undertrykkjast. Men gamle grep frå verktøykassa til KGB fungerer ikkje like godt no som i sovjettida.

Trusselen om krig og førestillinga om at Russland er trua av ytre makter, bit ikkje like godt på folket. Forsøket på å endre lovverket og til og med grunnlova, møter motstand.

– Situasjonen på bakken no er ganske ille. Ein veit ikkje kor lenge denne typen regime varer. Det blir mykje verre no. Putin er pressa inn i eit hjørne, og då veit ein at ein kan vente kva som helst, seier Sangadzhieva.

Ho peikar på at fornyinga på 1980-talet med glasnost og perestrojka – openheit og omstrukturering – no blir broten ned. Menneskerettsorganisasjonen Memorial blir freista stengd ned med lova i hand, og aktivistar, politikarar og journalistar blir fengsla og forfølgde.

– Kan ikkje skremme alle

Russland går i retning av Kviterussland, kjent som det siste diktaturet i Europa, seier Sangadzhieva.

– Eg trur eigentleg at Russland er for stort til at det same kan skje der. Ein kan ikkje skremme alle. Alle vil ikkje gi opp. Vi har sett Navalnyj som døme. Det vil vere nokre modige som står opp. Dei treng vår støtte, seier ho.

Men russiske opposisjonelle er redde, seier Sangadzhieva.

– Sjølvsagt er dei det. Ingen vil hamne på glattcelle, og dei fleste er ikkje så modige som Navalnyj, sjølv om han er eit fantastisk døme for mange, seier ho.

Situasjonen kan vere farleg, Putin ser at jerngrepet glepp, åtvarar seniorrådgivaren.

– Kor lenge dette kjem til å vare, det veit eg ikkje. Men i prosessen fram dit, kan kva som helst skje. Ein liten gneiste kan skape ein eksplosjon. Derfor er det viktig å følgje med, seier Sangadzhieva.

Kan strupast

Ho peikar på at KGBs etterfølgjar, tryggingsbyrået FSB, er overalt. I tillegg er det ei rekkje ulike tryggingsstrukturar i Russland, som førebels er lojale overfor Putin så lenge dei får nok pengar.

– Det ser vi no i budsjettet for i år, at Russland aukar budsjettet monaleg for akkurat desse gruppene. Det er muren Putin byggjer opp, seier ho.

Sangadzhieva viser til at historia har vist at andre autoritære regime har gått gjennom det same.

– Vi bør eigentleg gå tilbake til historia og sjå kva som stoppa denne typen autoritære regime. Svakheita er pengar. Det er det Navalnyj heile tida har sagt. Så lenge det finst nokon i Vesten som er villige til å mate systemet, så vil det halde fram, seier ho.

Utfordra på fleire kantar

Styrkeoppbygginga på grensa mot Ukraina må sjåast som eit forsøk frå Putin på å behalde makta i heimlandet, meiner ho.

Han blir utfordra både av misnøye og protestar som veks seg større enn før, med unge deltakarar som har organisert seg, og av koronahandteringa. Russarane ser at Putin-regimet ikkje klarer å ta vare på dei, påpeikar Sangadzhieva.

– Navalnyj står fram som eit viktig symbol, ein leiar som er uredd og viser at det er mogleg å kjempe og byggje eit nettverk. Dette er noko Putin er livredd for, at folk finn kvarandre, kommuniserer og organiserer seg. I tryggingsstrukturane han kjem frå, er det akkurat det dei skal jobbe mot. KGB var undertrykkjande, og det er utgangspunktet hans, seier ho.

– Det er utfordringa for landet. Ein KGB-agent som eigentleg ikkje er politikar, styrer. Slik han forstår verda, dreier det seg om indre og ytre fiendar og ein fullstendig mangel på tillit til dei fleste.

Fakta om Vladimir Putin

* Vladimir Vladimirovitsj Putin vart fødd i Leningrad, no St. Petersburg, 7. oktober 1952.

* Tidlegare KGB-agent. I 1998 vart han sjef for den russiske tryggingstenesta FSB.

* I 1999 vart han utnemnd til statsminister av president Boris Jeltsin. Då Jeltsin uventa gjekk av 31. desember 1999, vart Putin fungerande president.

* Vart formelt vald til vervet i mars 2000 og attvald for ein ny fireårsperiode i mars 2004.

* I mai 2008 vart han statsminister under president Dmitrij Medvedev. Den russiske grunnlova slår fast at presidentar ikkje kan sitje i meir enn to periodar på rad.

* I mars 2012 vart han igjen vald til president for seks nye år.

* 18. mars 2018 vart han attvald for ein ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene.

* 1. juli 2020 vart det halde ei folkerøysting om endringar i den russiske grunnlova som kan gjere det mogleg for Putin å sitje ved makta heilt til 2036. Endringane vart røysta fram trass store demonstrasjonar.

* Under Putins leiarskap har Russland ifølgje fleire internasjonale organisasjonar opplevd demokratisk tilbakegang.

