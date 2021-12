Kilde: Dom mot Aung San Suu Kyi er utsett

utenriks

Det dreier seg om saka der den tidlegare regjeringssjefen og fredsprisvinnaren står tiltalt for ulovleg import av walkietalkiar.

Nokre dagar før jul vart det opplyst at dommen var utsett til 27. desember. Måndag opplyser ei kjelde at rettsavgjerda igjen er utsett og at ho først vil bli kunngjort 1. februar.

Tidlegare i desember vart Suu Kyi (76) dømd til fengsel for oppvigling og brot på koronarestriksjonar. Dommen var eigentleg på fire års fengsel, men han vart omgjord til to års husarrest.

