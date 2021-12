Kjelde: Dom mot Aung San Suu Kyi er utsett

utenriks

Det dreier seg om saka der den tidlegare regjeringssjefen og fredsprisvinnaren står tiltalt for ulovleg import av walkietalkiar.

Nokre dagar før jul vart det opplyst at dommen var utsett til 27. desember. Måndag opplyser ei kjelde at rettsavgjerda igjen er utsett, og at ho vil bli kunngjort 10. januar.

Tidlegare i desember vart Suu Kyi (76) dømd til fengsel for oppvigling og brot på koronarestriksjonar. Dommen var eigentleg på fire års fengsel, men han vart omgjord til to års husarrest.

Skuldingane om at Suu Kyi har brote koronareglar, vart òg behandla av domstolen i hovudstaden Naypyidaw måndag. I tillegg er ho sikta for fleire tilfelle av korrupsjon, som kan straffast med opptil 15 års fengsel i kvart tilfelle.

Det har vore omfattande protestar og samanstøytar i Myanmar sidan militærjuntaen kuppa makta og internerte Suu Kyi 1. februar i år. Militærjuntaen har sidan styrt med jernhand og undertrykt fredelege demonstrantar og annan motstand.

Over 1.300 menneske har vorte drepne og over 11.000 arresterte sidan då, ifølgje lokale aktivistar.

