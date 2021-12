Ein person tiltalt for skyteepisode i Sverige

utenriks

Mannen på rundt 25 år er sikta for grov våpenkriminalitet, grov vald og grov kroppsskade, ifølgje ei pressemelding frå Statsadvokatembetet.

Tre menn til er sikta for lovbrot knytte til skyteepisoden. To av dei er sikta for grov kroppsskade og ein av dei for grov våpenkriminalitet.

Det var laurdag kveld 17. juli at to barn, ei fem år gammal jente og den seks år gamle bror hennar, vart trefte i beina av skot. Skyteepisoden skjedde i Flemingsberg sør i Stockholm.

I alt ni personar vart arresterte i samband med skytinga, men dei vart seinare lauslatne. Blant alle dei arresterte er det koplingar til organisert kriminalitet, og dei blir framleis rekna som mistenkte i saka.

Hendinga førte til sterke politiske reaksjonar i Sverige.

