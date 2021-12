utenriks

Det er ein idé Biden-administrasjonen tidlegare har lufta. Fauci seier at eit slikt krav kan vere med på å få fleire til å vaksinere seg, og dessutan hindre smittespreiing på fly.

I dag er det krav om at alle over to år må bruke munnbind om bord på fly innanlands i USA.

– Når du gjer vaksine til eit krav, får folk nok ein grunn til å vaksinere seg, seier Fauci og legg til at det er noko som bør vurderast.

(©NPK)