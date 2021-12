Kina kritiserer Elon Musk for å forstyrre romstasjon

utenriks

Det var ved to tilfelle i juli og i oktober at Starlink-satellittane til SpaceX var i nær kontakt med stasjonen, ifølgje eit dokument som Beijing sende til FN-kontoret for romsaker i desember.

Tiangong-stasjonen måtte etter det som blir sagt, manøvrere for å hindre kollisjonsfare på grunn Starlink-satellittane, som skal ha komme inn i bane svært nær den kinesiske stasjonen.

Hendingane som blir beskrive i klaga, er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder. SpaceX har ikkje svart på førespurnader om saka frå BBC, som skriv at saka har ført til mange negative kommentarar retta mot Musk, Starlink og USA i sosiale medium i Kina.

(©NPK)