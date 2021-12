Svenske forskarar håper smarte hus kan hindre smitte

utenriks

Forskarar på høgskulen Kungliga Tekniska har starta eit prosjekt som skal sjå på husbygging etter koronaen.

Nøyaktig korleis koronasmitten spreier seg i lufta, er noko forskarar framleis jobbar med å finne ut av. Men fleire studiar tyder på at luftspreiing har vore avgjerande for smittespreiinga i pandemien. Det same gjeld andre sjukdommar som influensa.

Forskarane jobbar med å designe eit hus med eit inneklima som minimerer smittespreiinga.

– Mykje av fokuset blir retta mot ventilasjonssystem, seier Jonas Anund Vogel ved høgskulen.

Høgskulen samarbeider med Chalmers, Lunds universitet og Umeå universitet og har sett av åtte millionar kroner til arbeidet i ein fireårsperiode.

Det er særleg bygningar der fleire samlest, som restaurantar og treningssenter, teknologien kan bli nyttig for, meiner forskarane.

